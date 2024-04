Scudetto Inter nel derby col Milan? Da Appiano convinti del conto in sospeso di questi giocatori

Scudetto Inter nel derby col Milan? Da Appiano Gentile sono convinti del conto in sospeso di questi giocatori con i rossoneri

L’Inter sogna di poter vincere lo scudetto contro il Milan, chiudendo un conto in sospeso con i cugini rossoneri che dura da anni. Come spiega La Gazzetta dello Sport la vittoria del tricolore nel derby è una prospettiva che non allieta soltanto i tifosi.

Ad Appiano i ragionamenti sul derby sono vivi: tra giocatori e allenatore c’è la voglia di mettere una ciliegina a un campionato che già di suo ha un posto prenotato nella storia. Ufficialmente nessuno confermerà, ma vincere il 22 aprile avrebbe un sapore speciale anche in ottica futura. Sarebbe un po’ come vincere la prima partita della prossima stagione, complicare la strada altrui anche dal punto di vista psicologico. E poi, in squadra, ci sono molti giocatori che per motivi diversi con il Milan hanno conti in sospeso: Acerbi, Dimarco, Calhanoglu. Thuram, Lautaro…