Scudetto 2025-26, le previsioni di Opta: quante possibilità ha il Milan di laurearsi Campione d’Italia

Scudetto 2025-26, Opta prova a stilare la classifica in anticipo del campionato di Serie A in partenza la prossima settimana

Con l’inizio del campionato alle porte, la domanda che tutti si pongono è una sola: “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Per rispondere a questa domanda, Opta Predictor ha pubblicato le sue previsioni, basate su un sofisticato modello matematico predittivo che ha simulato l’intera stagione per ben 10.000 volte. I risultati, sebbene possano far discutere, offrono uno spunto di riflessione interessante sul valore percepito delle squadre in questo inizio di stagione.

Secondo l’algoritmo di Opta, la grande favorita per la vittoria finale è l’Inter. I nerazzurri, campioni in carica, avrebbero il 36,09% di probabilità di riconfermarsi. Un dato che sottolinea la solidità e la continuità del progetto tecnico, che li pone come la squadra da battere. A sorpresa, al secondo posto troviamo il Napoli, che condivide le stesse probabilità dell’Atalanta, entrambe con un misero 13%. Questo dato potrebbe suggerire un campionato più aperto dietro alla corazzata nerazzurra, con due squadre che, sebbene non partano con i favori del pronostico, sono considerate le avversarie più accreditate.

Una delle sorprese più grandi arriva dalla posizione del Milan. Nonostante la rivoluzione tecnica che ha portato in panchina Massimiliano Allegri e nel ruolo di DS Igli Tare, i rossoneri vengono piazzati solo al sesto posto con appena il 7,46% di chance di vincere lo scudetto. Un dato che potrebbe far storcere il naso ai tifosi, ma che riflette la necessità di tempo per permettere a una squadra totalmente rinnovata di trovare la giusta alchimia. La Roma, allenata da Gasperini, si posiziona come quarta forza del campionato con il 10,29%, superando la Juventus, che si attesta al 7,33%, appena dietro al Milan.

Il pronostico di Opta Predictor è una simulazione puramente matematica, che non tiene conto delle variabili imponderabili del calcio, come infortuni, cali di forma o momenti di grande entusiasmo. Tuttavia, offre una prospettiva su come le dinamiche e il potenziale delle squadre vengono percepiti dagli analisti. Il Milan di Allegri e Tare è visto come un cantiere aperto, una squadra in costruzione che necessita di tempo per esprimere tutto il suo potenziale. La sfida per i rossoneri sarà quella di smentire le percentuali e dimostrare sul campo che il progetto è già pronto per lottare per le posizioni di vertice.