Sconcerti sentenzia: «Il calcio italiano non è più allenante»

Mario Sconcerti ha analizzato la situazione del calcio italiano: la Serie A non è più allenante ad alti livelli. Le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato in questi termini del calcio italiano:

«Credo che la vera risposta sia un gioco ad incastro. Non c’è solo una risposta da dare ma varie. E forse non riguarda solo il mondo del calcio ma riguarda il modo di essere giovani oggi. Sono cambiati i modi di cominciare a giocare a calcio. Una volta si scendeva in strada e si giocava, oggi questa cosa non c’è più. Manca la facilità, la normalità del giocare a pallone. E questo ci ha tolto la differenza che avevamo con gli altri. Noi siamo una scuola chiusa poi, i nostri giocatori se vanno all’estero, ci arrabbiamo. Se avessimo un centinaio di giocatori che giocano tra Premier, Bundesliga e Liga, avremmo un capitale. Qui non abbiamo un campionato allenante. Adesso Paesi come il Portogallo, che una volta erano sotto di noi, sono al nostro livello se non sopra».