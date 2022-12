Sconcerti: «Poche partite bella ma non c’è un risultato scontato». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato sul Corriere della Sera del Mondiale in Qatar, in particolare delle partite poco prevedibili, del Giappone e di Spagna e Germania. Ecco le parole del giornalista:

MONDIALI – «Non c’è un risultato scontato, una partita banale. Poche sanno diventare belle, ma tutte restano indecifrabili fino alla fine. Credo sia giusto accontentarsi»

GIAPPONE – «È probabile che non vincerà i Mondiali, ma di sicuro non ha ancora imparato a perderli. Il suo calcio non è osabile, è sempre oltre i limiti».

SPAGNA E GERMANIA – «La Spagna ha avuto la ventura di segnare subito, lì si è fermata. Nel secondo tempo è entrata in un giro di confusione imprevedibile che ha stordito quella che era sembrata la squadra più lineare del torneo. Momento pessimo per i tedeschi, ma non troppo inaspettato. Non sono riusciti a rinnovarsi, sono una grande scuola stanca dove tutti i suoi effettivi migliori non riescono più a fare squadra»