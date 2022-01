Sconcerti: «Milan sfortunato, ma se c’è un fallo si fischia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha commentato l’errore arbitrale di Serra nella partita di ieri sera tra Milan e Spezia. Queste le sue parole a calciomercato.com:

«Il Milan è stato sfortunato e l’arbitro ha fischiato troppo presto. D’accordo, ma qual è il tempo giusto per fischiare un fallo evidente? Quanto si deve aspettare? So che il regolamento chiede si faccia prolungare un’azione per vederne le conseguenze, ma continua a sembrarmi un problema sbagliato, molto televisivo, non da campo. La regola del vantaggio non può essere applicata a pioggia. Un fallo è giusto fischiarlo quando accade, non regolarmente dopo. Se applichi sempre il vantaggio, annulli tutti i falli. E’ una distinzione difficilissima da portare avanti. Io credo che un arbitro debba fischiare le evidenze il prima possibile, non avere il compito di aspettare o prevedere quello che potrà succedere dopo. Il calcio è sempre stato questo: c’è un fallo, si fischia.»