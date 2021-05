Sconcerti: «Milan-Cagliari 0-0? Risultato irrispettoso, vi dico»

Mario Sconcerti direttamente sulle pagine del Corriere della Sera dice la sua sul match di ieri sera tra Milan e Cagliari

Mario Sconcerti direttamente sulle pagine del Corriere della Sera dice la sua sul match di ieri sera tra Milan e Cagliari:

«Pioli ora deve vincere a Bergamo, il risultato di ieri è quasi irrispettoso per quello che i rossoneri hanno fatto in questa stagione. Il Milan ha fatto tanto, ma sta pagando la sua incompiutezza. Il Milan non ha mai imparato a far quadrare la squadra che ha costruito».