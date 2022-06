Sconcerti: «Maldini ha fatto il massimo sul mercato. Non tutti sono capaci di questo». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW di Paolo Maldini. Ecco le parole del giornalista sul direttore dell’area tecnica del Milan:

«Su Maldini è chiaro, lui avrebbe sempre voluto fare il mercato. L’esperienza di grandi calciatori è molto utile, dice bene, ma non tutti gli ex calciatori sono capaci in questo. Quello che ha fatto Maldini è il massimo possibile. Che ne calcio servano persone di calcio è vero»