Sconcerti: «Le richieste del Bruges per De Ketelaere sono corrette». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato di De Ketelaere ai microfoni di TMW. Ecco le parole del giornalista:

«Le richieste del Bruges sono corrette, è costoso ma non caro. Vale quanto richiesto. Fermarsi ancora oggi su un problema di 2-3 milioni vuol dire che c’è un problema a come si pensa il calcio. E non parlo di Maldini ma di chi deve permettere questo sforzo. Chi è necessario, si prende. O non è necessario De Ketelaere o se lo è non si fa un problema di pochi spiccioli»