Sconcerti: «Fossi stato nel Milan avrei preso Belotti e non Origi». Le dichiarazioni del giornalista

Mario Sconcerti parla così di Belotti e Origi a TMW Radio

Le sue parole: «Uno come Belotti credo possa fare la differenza. Andrebbe preso in fretta per me. Se devo pensare al Milan, lui garantisce molti più gol di Origi. Credo che nella mancanza di gol attuale, uno come Belotti, che ha fatto 9 gol praticamente non giocando, credo sia uno che per 3-4 anni possa fare ancora molto bene. Lo vedrei bene alla Fiorentina ma non so se ha i parametri per andarci».