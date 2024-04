Scommesse Tonali, Ameobi RIVELA: «Ha nascosto tutto. Il Newcastle si sta interrogando su questa cosa». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore Shola Ameobi, responsabile dei giocatori in prestito del Newcastle, ha ha commentato a Stadium Astro il caso legato all’ex Milan Tonali.

PAROLE – «È davvero difficile quando un giocatore ha qualcosa che nessuno sa. Lo ha nascosto. Che il Milan lo sapesse o no, è nell’aria e so che è una cosa su cui il Newcastle United si sta interrogando, ma il giocatore non lo ha detto a nessuno. È molto difficile ottenere qualcosa da un giocatore se non è disposto a rivelarlo e non è disposto ad ammetterlo. So che il modo in cui reclutiamo, il modo in cui esaminiamo ogni giocatore in arrivo, sarà diverso ora a causa di quello che è successo. Speriamo che la squalifica copra un periodo contemporaneo alla sospensione già esistente di Tonali».