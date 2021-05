Schirà: «Brahim Diaz, il Milan avvierà i contatti. Ecco il piano dei rossoneri»

Brahim Diaz, il Milan vuole confermarlo anche per la prossima stagione. Ecco il piano dei rossoneri secondo Nicolò Schirà

Il Milan fa sul serio per la conferma di Brahim Diaz. Secondo Nicolò Schirà, i rossoneri avvieranno presto i contatti con il Real Madrid per il trasferimento a titolo definitivo del trequartista spagnolo che sta trascinando la squadra di Pioli in questo finale di stagione.

Il piano B, nel caso in cui i Blancos non dessero l’ok per l’acquisto, è il prolungamento del prestito con un eventuale aggiunta di un diritto di riscatto. Tutto ancora da definire il futuro del classe ’99, che però in queste ultime settimane ha convinto l’ambiente rossonero.