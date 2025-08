Schick Milan, la punta si allontana definitivamente? Ufficiale il rinnovo col Bayer Leverkusen

Schick Milan, può allontanarsi in maniera definitiva il possibile arrivo dell’ex Roma: ufficiale il rinnovo con il Bayer Leverkusen

La notizia è di quelle che fanno rumore nel calciomercato e che sicuramente non faranno piacere ai tifosi del calciomercato Milan: Patrik Schick, l’attaccante ceco che nelle scorse settimane era stato fortemente accostato proprio ai rossoneri, ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2030. Un’operazione che mette fine, almeno per il momento, alle speculazioni sul suo futuro e che blinda uno dei centravanti più prolifici del panorama europeo.

Il comunicato ufficiale del club tedesco non lascia spazio a interpretazioni: “Il Bayer 04 Leverkusen ha prolungato anticipatamente il contratto del nazionale ceco Patrik Schick. L’attaccante centrale ha firmato un contratto con gli attuali vicecampioni della Bundesliga valido fino al 30 giugno 2030. Il precedente accordo tra la squadra, partecipante alla Champions League, e il capocannoniere del Leverkusen degli ultimi anni era valido fino all’estate 2027″. Una mossa strategica da parte del Bayer Leverkusen che si assicura le prestazioni del suo bomber per un lungo periodo, allontanando le sirene di mercato e dimostrando la chiara intenzione di costruire un progetto solido attorno ai suoi talenti principali.

Per il Milan, questa notizia rappresenta indubbiamente un duro colpo. Nelle ultime settimane, il nome di Patrik Schick era circolato con insistenza a Casa Milan, alimentando le speranze dei sostenitori rossoneri di vedere un nuovo attaccante di spessore approdare a Milanello. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri sulla panchina, il Milan è alla ricerca di profili in grado di elevare il livello tecnico della rosa e Schick, con le sue qualità realizzative e la sua esperienza a livello internazionale, sembrava essere un obiettivo ideale.

L’interesse del Milan per Schick era più che giustificato. L’attaccante ceco ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere un vero finalizzatore, capace di segnare con regolarità e di ricoprire un ruolo chiave nell’attacco del Bayer Leverkusen. La sua capacità di giocare spalle alla porta, di attaccare la profondità e di essere letale in area di rigore lo rendono un profilo estremamente appetibile per molte squadre di vertice. Purtroppo per il Milan, la rapidità e la determinazione del Bayer Leverkusen nel voler blindare il proprio gioiello hanno avuto la meglio.

Ora, Igli Tare e Massimiliano Allegri dovranno necessariamente rivedere i loro piani per il reparto offensivo. La strategia di mercato del Milan dovrà virare su nuovi obiettivi per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il mercato è ancora lungo e le opportunità non mancheranno, ma la chiusura della pista Schick evidenzia quanto sia competitivo il panorama calcistico attuale e quanto sia fondamentale muoversi con tempestività e lungimiranza per assicurarsi i migliori talenti. Il Milan è chiamato a dimostrare la sua capacità di reagire prontamente a questa situazione e di trovare un’alternativa all’altezza per accontentare i propri tifosi e dare ad Allegri gli strumenti giusti per competere ai massimi livelli.