Scaroni sul nuovo stadio: «E’ l’unico modo per tornare a sfidare i top club europei»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato in un’intervista del progetto nuovo stadio in condivisione con l’Inter

«Penso che un nuovo stadio sia l’unico modo con cui la nostra società può tornare a sfidare ancora una volta i top club a livello europeo, squadre del calibro di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Questi club guadagnano oltre 100 milioni di euro di entrate dal loro stadio (il Milan ne guadagna 34). Come puoi competere in un mondo in cui abbiamo il fair play finanziario se non hai la stessa fonte di entrate?».