Scaroni a Sky: «Nuovo San Siro? Non ho letto la delibera ma è un passo fondamentale. L'obiettivo è sempre stato quello di...»

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dell’approvazione della delibera relativa al nuovo San Siro: le sue dichiarazioni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato dichiarazioni di grande impatto a Sky Sport riguardo al futuro dello stadio di San Siro. Il numero uno rossonero ha commentato la recente delibera che rappresenta un passo decisivo verso la costruzione del nuovo impianto, sottolineando l’importanza strategica del progetto per il club e per l’intera città. Scaroni ha spiegato di non aver ancora esaminato a fondo il documento, ma ha ribadito con forza la determinazione della società di portare a termine l’iniziativa.

“Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine ma è un passo avanti di un percorso iniziato tanti anni fa e che è quasi arrivato alla fine. Abbiamo un obiettivo, faremo a Milano il più bello stadio d’Europa perché Milano lo merita. Spenderemo un sacco di soldi, sarà un grande stadio che renderà orgogliosi tutti i milanesi”, ha dichiarato Scaroni nel corso dell’intervista. Queste parole confermano la volontà del Milan di investire ingenti risorse economiche per realizzare una struttura all’avanguardia, in grado di competere con i migliori impianti sportivi a livello internazionale.

Il nuovo stadio è visto dal Milan come un elemento cruciale non solo per la crescita economica della società, ma anche per offrire ai tifosi un’esperienza di gioco incomparabile. La costruzione di un impianto moderno, dotato di tutte le comodità e le tecnologie più avanzate, permetterebbe al club di aumentare i ricavi da biglietteria, hospitality e attività commerciali, risorse fondamentali per sostenere gli investimenti sul mercato. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta già lavorando a stretto contatto con l’allenatore, Massimiliano Allegri, per pianificare le prossime stagioni, e un nuovo stadio rappresenterebbe un ulteriore stimolo per attrarre talenti e rafforzare la squadra.

La scelta di rimanere a Milano, anziché spostarsi in periferia, è un segnale forte del legame tra il club e la città. Scaroni ha sottolineato come la metropoli lombarda meriti un impianto d’eccellenza che possa diventare un simbolo di modernità e un punto di riferimento per l’intero quartiere. La riqualificazione dell’area circostante allo stadio, con la creazione di nuovi spazi verdi, servizi e infrastrutture, porterebbe benefici non solo ai tifosi ma a tutti i residenti.

La progettazione del nuovo stadio prevede un’architettura iconica e un design sostenibile, in linea con gli standard ambientali più elevati. L’obiettivo è quello di creare un luogo che sia vissuto non solo nei giorni delle partite, ma che diventi un polo di aggregazione per la comunità, con negozi, ristoranti e attività ricreative aperte tutto l’anno. Il percorso è lungo e complesso, ma le recenti dichiarazioni del presidente Scaroni indicano che il Milan è ormai a un passo dalla realizzazione del suo sogno più ambizioso.