Scaroni: «Ecco qual è l’obiettivo numero uno del Milan». Le parole del presidente rossonero sulle strategie di mercato e non solo

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni della Rai del mercato rossonero. Ecco le parole del presidente del Milan:

«Un acquisto alla settimana non è poco, mancano sei settimane davanti: abbiamo ancora alcune cose da fare e le faremo per costruire un Milan forte che possa far bene in Champions League. L’obiettivo numero uno del Milan è essere sempre in Champions League, è ingrediente fondamentale della nostra strategia; poi tutto quello che viene in più è benvenuto naturalmente, ma non è essenziale come essere in Champions»