Scaroni: «Essere in Champions obiettivo minimo, ma voglio lo scudetto». Le sue dichiarazioni sul momento in casa rossonera

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a margine del Rcs Sport Industry Talk. Di seguito le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE FINANZIARIA – «Il Milan è messo bene, ha chiuso un bilancio in attivo dopo tanti anni e abbiamo avuto risultati sportivi accettabili. Sul fronte del calcio in generale e del futuro della Serie A sono un po’ più preoccupato: sul caso diritti interni le cose si sono chiuse in modo accettabile, mentre sui diritti esteri ancora non ci siamo. Io ho sempre in mente una cifra: noi incassiamo 200 milioni, la Premier incassa 2 miliardi e 200 milioni… Ogni volta che vedo provvedimenti di legge che invece che facilitare la nostra industria la rendono più povera mi preoccupo, alla fine i risultati sportivi dipendono da quanto incassiamo e dai bilanci. Tutti vogliamo risultati sportivi eccellenti come negli ultimi anni»

STADIO – «C’è anche quel tema… Lo spettacolo calcio è fatto dai calciatori e dagli allenatori, ma anche dal teatro in cui giochiamo. Io sono sempre qui che mi rammarico del fatto che con denaro privato non siamo riusciti a fare a Milano il più bello stadio del mondo. San Siro è stato costruito e ristrutturato col denaro dei contribuenti in passato…»

OBIETTIVO DI QUEST’ANNO – «Io vorrei vincere ogni partita… Considero un must essere in Champions League, sempre. Lo vogliamo per ragioni economiche e per nutrire di Milan i nostri 500 milioni di tifosi nel mondo. Poi vorrei vincere sempre lo Scudetto, ma questo è un obiettivo in più. L’obiettivo minimo è restare in Champions»

SUPERARE LA FASE A GIRONI – «Mi auguro che succeda, come è successo lo scorso anno…»