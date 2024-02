Scaroni svela i piani per il futuro: «Il Milan punta a raggiungere…». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Scaroni ha svelato i piani del Milan per quanto riguarda il futuro. Le sue parole.

PIANO PER IL FUTURO – «Sono un uomo d’azienda e guardo il Milan come azienda. L’obiettivo di quest’anno era qualificarsi per la Champions dell’anno prossimo. Obiettivo raggiunto, poi ci daremo obiettivi per la stagione 2024/24. Tutto questo avendo un occhio all’equilibrio economico alla base di ogni strategia sportiva. Altrimenti ne esce zoppa. Abbiamo chiuso il 2022/23 in utile, chiuderemo il 2023/24 con un grande risultato».

SCARONI A DAZN PRIMA DI MONZA MILAN