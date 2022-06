Scaroni sul nuovo stadio: «L’ipotesi Sesto resta in piedi». Le dichiarazioni del presidente del Milan

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dopo l’incontro avuto col Comune di Milano e l’Inter sul tema del nuovo stadio.

Queste le sue dichiarazioni: «Resta in piedi l’ipotesi Sesto perché come ho detto più volte, per noi il tempo è fondamentale. Il primo che ci dà la possibilità di procedere, noi procediamo. Non è una procedura accelerata ma una procedura che non vuole perdere tempo. Ogni tanto il sindaco dice che penso di essere in Svizzera. No, io so benissimo com’è l’Italia e la conosco piuttosto bene. Quando c’è la volontà le cose si fanno rispettando le regole».