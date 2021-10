Scaroni: «Nuovo Stadio? Contento per la permanenza di Sala»

Paolo Scaroni interviene ai microfoni di Tutticonvocati, per parlare del Milan e del progetto stadio, ecco le sue parole

Sulla costruzione del Milan e del nuovo stadio: «Abbiamo finalmente una squadra giovane ed equilibrata, sul fronte dei ricavi abbiamo avuto un po’ di calo fondi a causa Covid ma adesso sono contento per la permaneza di Sala perché proseguirà a pieno organico il progetto stadio, fondamentale per l’ingresso dei ricavi. Fondamentale la permanenza di San Siro, anche durante la costruzione del nuovo stadio. Dobbiamo continuare a ricavare 70 milioni in meno rispetto ad altri top club europei? Mi sembra scontata la risposta».