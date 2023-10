Scaroni: «Nuovi acquisti? Siamo felici, l’anno scorso invece..»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a Rai GR Parlamento. Di seguito le sue dichiarazioni sugli acquisti di quest’estate

«Mi piacciono tutti. Anche quelli come Adli che lo scorso anno hanno giocato poco. A fare un nuovo acquisto e vederlo inserito con la squadra, in armonia con tutti, non sempre riesce ma quest’anno mi sembra che sia così»

