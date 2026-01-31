Scanzorosciate Milan Futuro 2-2: pareggio amaro per i ragazzi di Oddo. Il resoconto del match

Scanzorosciate Milan Futuro 2-2: i rossoneri di Oddo non vanno oltre il pareggio dopo la sconfitta contro la Casatese Merate

Non riesce a scuotersi il Milan Futuro di Massimo Oddo. Dopo il brutto scivolone interno contro la Casatese Merate (2-3), i giovani rossoneri portano a casa solo un punto dalla trasferta contro lo Scanzorosciate, al termine di una gara che sembrava essersi messa sui binari giusti dopo pochi minuti.

Scanzorosciate Milan Futuro 2-2, la cronaca: avvio sprint e black-out

Il Milan Futuro ha approcciato il match con una ferocia agonistica che faceva sperare in una goleada, ma la gestione del vantaggio si è rivelata ancora una volta il tallone d’Achille della squadra:

Uno-due micidiale: Pronti, via e il Milan è già sul 2-0. Al 4° minuto è Emanuele Sala a sbloccare il match, seguito appena tre minuti dopo ( 7° ) dal raddoppio firmato da Lorenzo Ossola . Un inizio aggressivo che ha letteralmente stordito i padroni di casa.

Analisi Tattica: serve solidità

Un pareggio amaro che conferma le difficoltà difensive già viste una settimana fa. Mister Oddo dovrà lavorare molto sulla concentrazione dei suoi ragazzi, capaci di sprazzi di grande calcio (come nei primi 10 minuti di oggi) ma ancora troppo fragili nel momento di subire il ritorno degli avversari. L’inserimento dei nuovi innesti, come il giovane colosso Cissé, potrebbe essere la chiave per ritrovare quella solidità necessaria a risalire la china.