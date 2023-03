Gianluca Scamacca può diventare un’opportunità di mercato per la Juventus. Le ultime sull’ex obiettivo del Milan

L’attuale punta del West Ham potrebbe approdare a Vinovo con la formula del prestito. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.