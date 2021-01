Segui il LIVE di Sassuolo-Milan femminile, match valido per i quarti di andata di Coppa Italia, sintesi, cronaca testuale e tabellino

Sassuolo-Milan LIVE, cronaca testuale

Finisce il primo! Ottimo Milan sino a questo momento, con qualche piccola sbavatura in difesa e un’altra grande parata di Korenciova, ma a pochi secondi dal termine del primo tempo ci pensa la qualità di Boquete e la fame di gol di Giacinti a cambiare il risultato.

44′ – GOOOOOOOOOAAALL DEL MILAN!!! Boquete offre un cioccolatino a Giacinti che incrocia di destro e fa 0-1

42′ – Dowie serve Boquete che prova ad imbucare per Giacinti, pallone recuperato da Mihashi

40′ – Ora il Sassuolo ha preso un po’ di coraggio

38′ – Occasione Sassuolo: il Milan perde il pallone a centrocampo, Lenzini si presenta sola davanti a Korenciova, che ancora una volta salva le rossonere, come a San Gimignano

37′ – Pressing alto del Milan: per poco Giacinti non ne approfittava.

35′ – Punizione Sassuolo: prova lo schema Piovani, ma il Milan capisce tutto e riparte

31′ – Contropiede Milan: Bergamaschi corre via sulla corsia di destra ma il passaggio per Dowie è impreciso

29′ – Milan energico, rossonere in totale controllo della sfida

26′ – Che bel Milan: Sassuolo per il momento non pervenuto. Alle rossonere manca l’ultimo passaggio

23′ – Giacinti per Boquete che si mette in proprio e calcia di sinistro, para a terra Lemey

21′ – Milan all’arrembaggio! Boquete spinge sulla corsia sinistra mette in mezzo per Dowie che controlla e calcia: le rossonere reclamano un tocco di braccio, Di Marco lascia correre

19′ – Difesa del Milan molto attenta, Agard vigile su tutto

18′ – Boquete prova a lanciare Giacinti, ma il pallone è troppo lungo

17′ – Ganz molto soddisfatto delle sue ragazze

15′ – Milan pericoloso con la splendida giocata di Boquete sul secondo palo, ma il Sassuolo è attento e riparte in contropiede, il pallone giunge sui piedi di Pirone al limite dell’area che calcia ma Agard copre bene e salva le rossonere

13′ – Che Milan in questi primi minuti: Conc, dopo una buona azione, scodella per Giacinti che non inquadra la porta di testa in torsione

11′ – Ci prova ora il Sassuolo con l’intuizione di Pirone per Santoro, ma Korenciova esce e recupera il pallone

9′ – punizione Milan: Boquete cerca sul secondo palo Vitale, che di un nulla non riesce a spizzicare in rete

7′ – Bergamaschi pesca Agard che incorna di testa ma Lemey la fa sua.

6′ – Grande azione del Milan: Giacinti, Dowie e infine Bergamaschi, che calcia ma svirgola, il pallone arriva a Boquete, ma il suo tiro è deviato in angolo

4′ – Milan subito aggressivo, tenta di impostare il gioco, in cerca del pertugio giusto

1′ – Iniziata la sfida!

Sassuolo-Milan 0-0, tabellino

Sassuolo (4-3-3): Lemey, Philtjens, Lenzini, Filangeri, Monterrubbiano, Dubcova, Orsi, Brignoli, Pirone, Santoro, Mihashi. A disposizione: Lugli, Brundin, Buheja, Da Canal, Tomaselli, Micheli, Battelani, Pellinghelli, Cambiaghi. Allenatore: Piovani

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Conc, Simic, Boquete, Rizza; Dowie, Giacinti. A disposizione: Piazza, Rask, Grimshaw, Mauri, Tamborini, Kulis, Spinelli, Nano, Tucceri. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Di Marco

