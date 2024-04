Sassuolo Milan, inizio incredibile al Mapei! Il dato che accentua i problemi difensivi dei rossoneri. I dettagli

Partenza shock del Milan al Mapei Stadium contro il Sassuolo, che dopo 10 minuti di gioco si è ritrovata sotto 2-0 a causa delle reti di Pinamonti al 4′ minuto e Laurienté al 10′.

Secondo quanto riportato da Opta su X, la formazione rossonera ha subito due gol nei primi 10 minuti di gioco in una partita di SerieA per la prima volta dal 21 gennaio 2017, contro il Napoli in quel caso. Un dato che accentua i problemi difensivi della formazione di Stefano Pioli in questa stagione.