Squalifica Thiaw, giallo pesante in Sassuolo Milan: salterà il derby con l’Inter

Squalifica Thiaw, giallo pesante in Sassuolo Milan: il difensore rossonero salterà il derby con l’Inter. Ecco il motivo e cosa è successo al Mapei Stadium

Arriva una nota negativa in Sassuolo Milan per quanto riguarda Malick Thiaw. Al 68′ minuto, il difensore tedesco è stato ammonito per un fallo su Pinamonti.

Si tratta di un cartellino giallo molto pesante: il difensore rossonero era infatti diffidato e salterà la prossima sfida di campionato, ovvero il derby contro l’Inter di lunedì 22 aprile.