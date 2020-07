Sassuolo, De Zerbi: «Pioli ha fatto un lavoro strepitoso»

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato il periodo magico del Milan e il lavoro svolto da mister Pioli

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan. Queste le sue parole sulla compagine rossonera:

«Cosa temere del Milan? Tutto. Hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti, sapendo che il Milan è la più in forma ora ma noi abbiamo fatto tanti gol con l’Inter, con la Juve, con la Lazio ed entreremo in campo per fare una grande partita con il Milan».