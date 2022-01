Sarri sull’obiettivo di mercato del Milan: «Non so cosa farà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Luiz Felipe, difensore inserito nella lista dei desideri degli uomini di mercato del Milan.

LUIZ FELIPE – «Non so quello che farà. Qui c’è la volontà di trattenerlo, perché c’è la sensazione che possa continuare a crescere tanto. Mercato? Ora ho in testa solo la programmazione della sfida di domani, poi ci sarà tempo per parlare di queste cose».