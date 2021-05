Sarri dimentica la Roma: due le big di Premier League su di lui

Maurizio Sarri potrebbe ripartire dalla Premier League. Arrivano conferme sull’interesse di Arsenal e Tottenham per l’ex tecnico della Juve

Sfumata la pista Roma, Maurizio Sarri potrebbe ripartire nuovamente dalla Premier League dopo l’esperienza al Chelsea.

Come ribadisce Sky Sports UK, potrebbe profilarsi un derby londinese tra Arsenal e Tottenham per l’ex allenatore della Juventus, ancora sotto contratto fino al giugno 2022 con la ‘Vecchia Signora’. Un ritorno in Premier League che vedrebbe Sarri dunque sulla panchina di due acerrime rivali, per derby infuocati.

