Saponara scatenato quando vede il Milan: minaccia per Pioli in vista di domenica. L’ex può fare male

Riccardo Saponara, in gol nell’ultima trasferta contro la Salernitana, ha segnato quattro reti contro il Milan in Serie A TIM, sua ex squadra, tra cui una nel match d’andata al Franchi: quella rossonera è l’unica squadra contro cui il centrocampista della Fiorentina vanta più di due gol nel massimo campionato.