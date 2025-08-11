Santiago Gimenez a Sky: «Lavoro per fare tanti gol, grazie ad Allegri l’atmosfera è cambiata. Crediamo allo scudetto». Poi esalta Modric

Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, ha parlato a Sky in vista dell’inizio della prossima stagione: le dichiarazioni

Intervistato da Sky, Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha dichiarato:

COME SI SENTE – «Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club».

ALLEGRI – «Il sentimento è molto buono, molto positivo. Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione. Cosa mi ha sorpreso di lui? Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore».

ATMOSFERA – «Se si respira un’atmosfera diversa rispetto ai mesi scorsi? Sì, l’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione».

SCUDETTO – «Se la parola scudetto è già presente nello spogliatoio? Sì, è sempre un sogno vincere lo scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà».

MODRIC – «Incredibile. Dal primo giorno si vede la sua qualità. È un giocatore che serve molto gli attaccanti, e noi bomber siamo contenti di avere uno come lui».

ASPETTATIVE – «Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi».

POSSIBILE ARRIVO DI UN ALTRO ATTACCANTE – «Se mi preoccupa? No, al contrario. Sarebbe una gioia e una soddisfazione. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. Lavorerò per segnare tanti gol».

NUMERO DI MAGLIA – «Terrò la maglia numero 7. Il 7 è storico al Milan e non si cambia».

INZAGHI IDOLO – «Se è stato uno dei miei idoli? Sì, è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane».

ASSENZA DELLE COPPE – «Se è un problema o un’opportunità? Il problema è stato l’anno scorso, quando non ci siamo qualificati. Ora abbiamo una nuova opportunità e dobbiamo sfruttarla».

COSA E’ MANCATO LA SCORSA STAGIONE – «Tanti dettagli: partite perse o pareggiate negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo in Champions. Piccole cose che hanno fatto la differenza».

SOGNO – «Vincere lo scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno».