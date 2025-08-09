Santiago Gimenez a DAZN: «Il gol è il modo migliore per tornare. Quest'anno dobbiamo vincere titoli e...»

Santiago Gimenez, attaccante del Milan in gol oggi contro il Leeds, ha parlato a DAZN nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

L’aria di Dublino è stata elettrizzata questo pomeriggio non solo dal tifo assordante ma anche dalla brillante prestazione di Santi Gimenez. Il giovane attaccante messicano, rientrato da poco dalle vacanze estive, ha subito lasciato il segno, siglando la rete del momentaneo vantaggio rossonero nell’amichevole contro il Leeds. Un gol che non è solo un acuto personale, ma un segnale incoraggiante per il Milan che si prepara a una stagione di riscatto sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

Intervistato da DAZN al termine della partita, Gimenez ha espresso tutta la sua soddisfazione e la determinazione della squadra. “Sono tornato da poco dalle vacanze, per un attaccante il modo migliore per ritornare è fare gol,” ha dichiarato con un sorriso il numero nove rossonero. “È stata una buona prestazione di squadra, ci stiamo allenando duramente: siamo arrivati qui un po’ stanchi ma abbiamo dato tutto per la maglia.” Le sue parole sottolineano l’impegno profuso in questa fase pre-campionato, con l’obiettivo chiaro di raggiungere la migliore condizione fisica in vista dell’inizio della Serie A.

Un’Accoglienza Incredibile a Dublino

L’atmosfera respirata a Dublino ha evidentemente colpito Gimenez e tutta la squadra. L’attaccante ha elogiato senza riserve il calore dei tifosi: “Accoglienza incredibile, è come vorremmo giocare sempre ogni partita. È incredibile vedere 50 mila persone che tifano così.” Questa reazione del pubblico irlandese, con uno stadio gremito di sostenitori milanisti e appassionati di calcio, offre un assaggio dell’entusiasmo che il Milan spera di ritrovare anche a San Siro, spinto dalla nuova era targata Allegri e Tare. La passione dimostrata dai fan, anche in amichevole, è un fattore chiave per costruire la mentalità vincente che il club ambisce a recuperare.

La Preparazione Continua: Il Test Contro il Chelsea

Il calendario della pre-season non concede tregua ai rossoneri, che domani affronteranno subito un’altra sfida di prestigio contro il Chelsea. Una partita che, nelle parole di Gimenez, rientra appieno nella strategia di preparazione voluta da Allegri: “Fa parte della preparazione. Allegri è molto attento sull’intensità, vuole arrivare all’inizio della stagione fisicamente pronto. Domani giochiamo col Chelsea e daremo di nuovo tutto.” L’accento posto sull’intensità e la condizione fisica è un chiaro segnale delle priorità del nuovo staff tecnico, consapevole dell’importanza di una preparazione atletica impeccabile per sostenere le ambizioni del Milan in tutte le competizioni. Massimiliano Allegri, con la sua esperienza, sta plasmando una squadra in grado di competere ad alti livelli.

Ripartire Dopo una Stagione Difficile: L’Obiettivo del Milan

La scorsa stagione è stata indubbiamente deludente per i colori rossoneri, un concetto che Gimenez ha affrontato con onestà e determinazione. “La scorsa stagione è andata veramente male,” ha ammesso l’attaccante, senza giri di parole. Tuttavia, lo sguardo è già proiettato al futuro, con un chiaro messaggio di ambizione e responsabilità: “ma siamo al Milan e dobbiamo spingere forte per vincere titoli e competere nel modo in cui il Milan merita.” Questa dichiarazione incarna perfettamente lo spirito che la società, con il nuovo DS Igli Tare, intende infondere nella squadra. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, un percorso che inizia con la dedizione e il sacrificio in ogni singolo allenamento e partita, come dimostrato oggi a Dublino. La strada è lunga, ma le prime indicazioni, a partire dal gol di Gimenez e dall’intensità mostrata, sono decisamente promettenti.