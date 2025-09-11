Santiago Gimenez Milan, col Bologna l'ultima chiamata per il messicano! Serve una prova super per... Ultimissime

Santiago Gimenez Milan, il messicano avrà una grossa occasione contro il Bologna, forse l’ultima, per convincere Allegri

Il ritorno a Milanello di Santiago Gimenez, soprannominato il “Bebote”, dopo gli impegni con la Nazionale messicana ha portato una ventata di speranza. Un gol spettacolare segnato all’ultimo minuto contro la Corea del Sud ha riacceso i riflettori su un attaccante che al Milan non è ancora riuscito a mostrare il suo vero potenziale. L’occasione per riscattarsi arriva subito, in un momento cruciale per il club rossonero. Con l’assenza forzata di Rafa Leao, fermato da un fastidio al polpaccio, il numero 9 del Diavolo è pronto a prendersi una maglia da titolare nella delicata sfida contro il Bologna. Questa è la sua grande chance per convincere il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, e conquistare un posto di rilievo nell’attacco del Milan.

Il tecnico rossonero, infatti, sembra avere le idee chiare sulla strategia offensiva. La punta centrale titolare dovrebbe essere proprio Leao, con Pulisic e Nkunku che si alternano alle sue spalle. In questo schema, Gimenez finirebbe per essere relegato in panchina, pronto a subentrare solo in caso di necessità. Una prospettiva decisamente insufficiente per un attaccante arrivato dal Feyenoord con la fama di bomber infallibile e il compito di caricarsi sulle spalle le sorti del reparto offensivo. Le aspettative, per una serie di motivi, sono rimaste disattese.

La verità è che la versione più forte e determinata di Santi Gimenez non si è mai vista in maglia rossonera. Una stagione complessivamente deludente lo ha visto spegnersi insieme al resto della squadra, perdendo fiducia e offrendo prestazioni ben al di sotto delle sue capacità. Una situazione così critica da spingere il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, a valutarne la cessione. Si era addirittura tentato, in extremis, un clamoroso scambio con il romanista Dovbyk, un’operazione che alla fine non si è concretizzata.

Rimasto al Milan, il suo destino è nelle sue mani. Il momento di mostrare il suo valore è adesso o mai più. Ha l’obbligo di ritrovare la sicurezza e la brillantezza che lo hanno reso uno dei centravanti più promettenti d’Europa. Per un attaccante, ritrovarsi significa una cosa sola: segnare con continuità. E proprio il gol segnato con il Messico alla Corea del Sud ha mostrato un barlume delle sue indiscutibili qualità.

La partita contro il Bologna sembra l’occasione perfetta per la redenzione. È una sfida che va oltre i tre punti: c’è da vendicare la dolorosa sconfitta subita nella finale di Coppa Italia e c’è da dare continuità alle buone sensazioni emerse prima della sosta nella partita contro il Lecce. Per il messicano, la partita di domenica sera sarà l’ultima chiamata. In fondo, il Milan ha bisogno di un centravanti che faccia la differenza e Gimenez ha bisogno del Milan per rilanciare la sua carriera. Per convincere Allegri, c’è un solo modo: segnare, conquistare i tre punti e dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

