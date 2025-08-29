Santiago Gimenez Milan, a Lecce l'ultima chance! Tare e Allegri chiari col messicano: senza una prova convincente... Lo scenario

Santiago Gimenez Milan, quella di stasera contro il Lecce sarà l’ultima chance data dai rossoneri all’attaccante messicano

Il Milan si trova ad affrontare una vera e propria emergenza offensiva nella sfida di questa sera contro il Lecce. Le assenze pesano e mettono a dura prova il nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con un reparto offensivo decimato. A mancare all’appello, come già accaduto all’esordio contro la Cremonese, è l’uomo di punta Rafael Leao, che punta a recuperare al 100% dopo la sosta. Ma l’emergenza non finisce qui. Non ci sarà nemmeno Christian Pulisic, che pur essendo a Lecce con la squadra, partirà dalla panchina, tenuto a riposo per evitare rischi.

In questo scenario, la speranza del Milan è riposta ancora una volta in Santiago Gimenez, soprannominato “El Bebote”. L’attaccante messicano scenderà in campo dal primo minuto, facendo coppia con Alexis Saelemaekers. Sulla panchina, pronti a subentrare, ci saranno invece iSamuel Chukwueze e il giovanissimo Balentien. L’intera squadra si aggrappa ai gol del centravanti messicano, che non ha convinto sei giorni fa a San Siro. L’auspicio è che possa finalmente scatenarsi e dimostrare il suo valore con la maglia rossonera, cosa che finora non è successa.

Le critiche nei confronti di Gimenez sono state feroci e impietose. Il quotidiano Tuttosport, citato come fonte per questa analisi, non ha usato mezzi termini, definendo la partita di oggi come l’“ultima chance” per il giocatore. Ancora più perentorio è il giudizio espresso nell’occhiello dell’articolo: “Milan deluso dal messicano: se a Lecce fallisce, è addio”. Un messaggio chiaro, che evidenzia la poca pazienza della dirigenza rossonera nei confronti del giocatore. L’attuale Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, dovrà valutare con attenzione il da farsi.

Le voci di mercato attorno a Gimenez sono sempre più insistenti. Secondo quanto riportato, l’attaccante sarebbe stato offerto alla Roma in un’operazione che avrebbe potuto coinvolgere uno scambio con l’attaccante ucraino Artem Dovbyk. Tuttavia, sia il giocatore che il suo agente, la potente Rafaela Pimenta, si sarebbero mostrati restii a un trasferimento. Nonostante ciò, il calciomercato è imprevedibile e, come spesso accade negli ultimi giorni di trattative, tutto può succedere. La sfida contro il Lecce assume quindi un’importanza cruciale non solo per le ambizioni del Milan in campionato, ma anche per il futuro di Santiago Gimenez. Una prestazione all’altezza potrebbe ridargli fiducia e speranza, mentre un altro passo falso potrebbe spingerlo definitivamente verso la porta d’uscita.