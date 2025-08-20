Santiago Gimenez Milan, il messicano avrà una chance d’oro contro la Cremonese! Esame importantissimo, c’è una strana sensazione a Milanello

Santiago Gimenez Milan, il centravanti messicano sarà titolare nella sfida di sabato sera contro la Cremonese: ghiotta chance

Il Milan si prepara ad affrontare la Cremonese sabato, e gli occhi sono puntati su Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, nonostante un importante investimento nel mercato di gennaio, non sembra aver convinto appieno il nuovo allenatore Max Allegri e il nuovo direttore sportivo Igli Tare. La sua condizione fisica, come emerso nella recente partita contro il Bari, è leggermente indietro rispetto al resto della squadra. Tuttavia, con l’infortunio di Rafael Leao, Gimenez si ritrova ad essere l’unica vera punta a disposizione per il prossimo match, un’opportunità che il Corriere dello Sport ha etichettato come “Chance Gimenez, titolare a tempo”.

La Difficile Situazione di El Bebote

Il soprannome “El Bebote” (il bambino) non rende giustizia alla pressione che Santiago Gimenez sta affrontando in questo momento cruciale. Arrivato con grandi aspettative, il suo rendimento non è stato all’altezza del costoso investimento fatto dal Milan. La preparazione estiva, come sottolineato dalle sue performance recenti, non lo ha visto al top della forma. Questo ha sollevato dubbi sulla sua capacità di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco di Allegri, un allenatore noto per la sua esigenza tattica e la sua attenzione alla condizione fisica dei suoi giocatori.

La partita contro il Bari è stata un campanello d’allarme. Gimenez è apparso appannato, poco incisivo e con una limitata brillantezza atletica. Un contrasto evidente con la velocità e l’intensità richieste dal calcio moderno e in particolare dallo stile di gioco che Allegri intende implementare nel nuovo Milan.

Un Titolare per Necessità, Non per Convinzione

L’assenza di Rafael Leao per infortunio ha creato un vuoto significativo nell’attacco rossonero. Leao è un giocatore capace di cambiare le partite con le sue accelerazioni e la sua capacità di saltare l’uomo. La sua mancanza costringe Allegri a fare di necessità virtù, affidandosi a Gimenez. Questa situazione, se da un lato offre al messicano una chance inaspettata di mettersi in mostra, dall’altro evidenzia una mancanza di alternative nel reparto offensivo.

Il Corriere dello Sport, con il suo titolo “Chance Gimenez, titolare a tempo”, ha colto perfettamente l’essenza della situazione. È una titolarità temporanea, dettata dalle circostanze e non da una piena convinzione nello stato di forma o nelle qualità del giocatore. Questo mette Gimenez sotto un ulteriore microscopio. Ogni suo tocco, ogni sua corsa, ogni sua conclusione sarà analizzata minuziosamente dai tifosi, dalla stampa e, soprattutto, dallo staff tecnico del Milan.

Il Mercato in Agguato e le Gerarchie in Bilico

La situazione di Gimenez è ulteriormente complicata dalle voci di mercato. È noto che il calciomercato Milan, con Igli Tare alla guida del reparto sportivo, è attivamente alla ricerca di un nuovo attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo. Questo significa che la titolaità di Gimenez potrebbe essere effettivamente a tempo. Qualunque attaccante arriverà in questo calciomercato estivo potrebbe partire leggermente avanti rispetto al messicano nelle gerarchie di Allegri.

Questo scenario rende la partita contro la Cremonese una vera e propria prova del nove per Gimenez. Non solo deve dimostrare di aver recuperato la forma fisica, ma deve anche provare di avere le qualità tecniche e mentali per essere un attaccante da Milan. Una prestazione convincente, magari condita da un gol decisivo, potrebbe ribaltare le gerarchie o almeno guadagnargli tempo prezioso e la fiducia dell’ambiente rossonero. In caso contrario, il suo futuro al Milan potrebbe diventare ancora più incerto. La pressione è alta, e solo il campo dirà se Santiago Gimenez saprà cogliere questa preziosa opportunità.