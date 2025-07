Santiago Gimenez Milan, l’ultima notizia sul messicano cambia le carte in tavola! Scenario totalmente inaspettato

Santiago Gimenez Milan, clamorosa notizia sul futuro del messicano: può andare al PSG in uno scambio con Kolo Muani

Con le finestre di mercato estive che si avvicinano a grandi passi, il Milan è già in piena attività per rafforzare la propria rosa, con un occhio particolare al reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club rossonero, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta esplorando diverse opzioni per il ruolo di centravanti, con un nome che sta guadagnando sempre più terreno: Randal Kolo Muani.

Il centravanti francese del Paris Saint-Germain è un profilo che stuzzica non poco la dirigenza milanista. Le sue qualità fisiche, la sua velocità e la sua abilità nel finalizzare lo rendono un obiettivo estremamente interessante per il modulo di Allegri, che cerca un attaccante capace di dare profondità e peso all’attacco. Tuttavia, la trattativa per Kolo Muani si preannuncia complicata, dato che il PSG ha investito una somma considerevole per portarlo a Parigi e non sembra intenzionato a cederlo a cuor leggero. Il suo prezzo, infatti, si annuncia elevato, rendendolo al momento un’operazione difficile da sostenere per le casse del Milan.

È qui che entra in gioco un nome che potrebbe rivelarsi la chiave di volta per sbloccare la situazione: Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, attualmente in forza al Feyenoord, è un profilo che il calciomercato Milan segue con grande attenzione da tempo. Le sue recenti prestazioni strepitose in Eredivisie e in Europa, condite da un elevato numero di gol e assist, lo hanno messo sotto i riflettori di molti grandi club europei. Gimenez è un attaccante moderno, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno offensivo, con una grande tecnica, un ottimo senso del gol e una spiccata capacità di pressing.

L’idea, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe quella di proporre Santiago Gimenez come pedina di scambio al Paris Saint-Germain per abbassare il costo di Kolo Muani. Questa mossa avrebbe un doppio vantaggio per il Milan. In primo luogo, permetterebbe di rendere accessibile il prezzo del centravanti francese, un obiettivo prioritario per Allegri e Tare. In secondo luogo, il PSG potrebbe essere intrigato dalle qualità di Gimenez, un giocatore giovane e di grande prospettiva, che potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine per il club parigino.

La strategia di mercato del Milan, dunque, sembra essere chiara: puntare su un profilo di alto livello come Kolo Muani, ma senza perdere di vista le opportunità di scambio che possano rendere le operazioni economicamente sostenibili. Tare, con la sua vasta esperienza nel mondo del calcio e la sua rete di contatti, è il dirigente ideale per intavolare trattative complesse come questa, cercando di trovare la quadra perfetta per le esigenze del Milan.

L’arrivo di Allegri in panchina, inoltre, ha sicuramente dato un nuovo impulso alla pianificazione del mercato. Il tecnico toscano è noto per la sua capacità di valorizzare gli attaccanti e di costruire squadre solide e competitive. Un giocatore come Kolo Muani, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, si integrerebbe perfettamente nel suo sistema di gioco, offrendo nuove soluzioni offensive.

In conclusione, la trattativa Kolo Muani-Gimenez si preannuncia come uno dei nodi cruciali del mercato estivo del Milan. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se questa complessa operazione potrà concretizzarsi, portando a Milanello il tanto agognato centravanti per la nuova era targata Tare e Allegri. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che la dirigenza possa portare a casa i rinforzi necessari per tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La caccia al centravanti è aperta, e Santiago Gimenez potrebbe essere l’elemento che farà la differenza.