Santiago Gimenez Milan, sabato il saluto al Feyenoord: tutti i dettagli sull’evento che coinvolgerà il messicano

Santiago Gimenez Milan, sabato il centravanti saluterà al De Kuip i suoi ex tifosi del Feyenoord: tutti i dettagli dell’evento

Santiago Gimenez, l’amato “El Bebote”, si prepara a fare ritorno al De Kuip di Rotterdam questo sabato 2 agosto. Non è la prima volta che l’attaccante messicano calca il prato dello stadio che per tre anni è stato la sua casa, ma questa volta l’occasione sarà speciale, carica di emozioni e riconoscenza da parte dei suoi ex sostenitori.

Gimenez, infatti, ha già affrontato il suo passato recente poco dopo il suo trasferimento al calciomercato Milan. Pochi giorni dopo aver lasciato il Feyenoord, si ritrovò a sfidare i suoi ex compagni negli spareggi di Champions League, una sfida purtroppo persa con la maglia rossonera. Un incrocio rapido e inaspettato, che non permise all’affetto di esprimersi appieno.

Questa volta, però, il copione sarà diverso. Gimenez tornerà come un ex campione del club e un amico, pronto a ricevere il tributo che merita. Come si legge sul sito ufficiale del Feyenoord, El Bebote è atteso al De Kuip per la gara amichevole contro il Wolfsburg. Sarà un momento clou della giornata: all’intervallo della sfida, è in programma un giro di campo di Gimenez, che saluterà calorosamente i tifosi che lo hanno acclamato per anni. Un’occasione per ricambiare l’affetto e sentirsi ancora una volta a casa, seppur da avversario (per un giorno).

Ma non finisce qui. Il suo ritorno sarà sigillato da un momento iconico: Gimenez prenderà parte, insieme ad altri illustri ex del club, alla tipica foto delle leggende che si scatta ogni anno. Un riconoscimento del suo impatto e del suo status nella storia recente del Feyenoord, suggellando il suo legame indissolubile con la squadra e la sua tifoseria.

Il Futuro di Gimenez al Milan: Tra Allegri e Tare

Dopo le emozioni di Rotterdam, il futuro di Santiago Gimenez lo attende a Milanello. Due giorni dopo il tributo al De Kuip, ovvero lunedì 4 agosto, Gimenez è atteso per cominciare la sua stagione con il Milan. Un inizio ritardato rispetto a molti suoi compagni, in virtù delle meritate vacanze post Gold Cup, dove ha brillato con la sua nazionale.

Il suo arrivo a Milanello segna un nuovo capitolo sotto la guida del nuovo corso rossonero. Sulla panchina del Milan siede infatti Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore chiamato a imprimere la sua visione tattica e a guidare la squadra verso nuovi successi. Al suo fianco, una figura altrettanto cruciale: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, che ha il compito di plasmare la rosa e garantire i giusti innesti.

L’attesa per vedere Gimenez in campo con la maglia del Milan è palpabile. Il suo istinto da goleador, la sua capacità di finalizzazione e la sua grinta saranno elementi preziosi per la formazione di Allegri. Il ritorno di Gimenez al De Kuip è un ponte tra un glorioso passato e un futuro promettente, un momento di celebrazione che precede l’inizio di una nuova avventura in Serie A. I tifosi rossoneri sperano che la sua capacità di fare gol e il suo spirito combattivo possano fare la differenza in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e obiettivi ambiziosi.