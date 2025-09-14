Santiago Gimenez Milan, il messicano è pronto a prendersi il Diavolo! Mercato alle spalle, obiettivo chiarissimo dell’ex Feyenoord

Santiago Gimenez Milan, il centravanti messicano, con il mercato alle spalle, è pronto a prendersi definitivamente il Diavolo

Nonostante il Milan abbia cercato di venderlo durante il calciomercato estivo, le sue caratteristiche ritenute non perfettamente in linea con lo stile di gioco di Max Allegri, Santiago Giménez ha scelto di restare. Con una determinazione incrollabile, ha voluto dimostrare il suo valore, puntando non solo a conservare la maglia del Diavolo, ma anche a guadagnare un ruolo di primo piano nel nuovo assetto tattico del club.

Un’Occasione di Riscatto

Oggi, per Giménez, si presenta un’altra preziosa occasione di riscatto in campo. Dopo un avvio di stagione complicato, il giocatore si trova ad affrontare il Bologna, una squadra che, stando alle statistiche, gli porta fortuna: ha segnato due gol in tre incontri contro i rossoblù. Questa partita rappresenta un banco di prova cruciale per il messicano, che può sfruttare il momento per rilanciarsi e dimostrare di meritare pienamente la fiducia riposta in lui.

Giménez non è più un “di troppo”

Come riportato dai colleghi di Tuttosport, Santiago Giménez non è più considerato un “di troppo” all’interno della rosa milanista. Questa nuova valutazione è confermata dalla decisione di Max Allegri di schierarlo nuovamente titolare. La scelta del tecnico dimostra che il lavoro e la dedizione del giocatore non sono passati inosservati. L’impegno mostrato in allenamento e la voglia di mettersi in gioco hanno convinto Allegri a puntare su di lui, superando le iniziali riserve che avevano caratterizzato la finestra di mercato.

La Nuova Era del Milan: Allegri e Tare

La situazione di Giménez si inserisce in un contesto di profonda trasformazione per il Milan. L’arrivo di Max Allegri come nuovo allenatore ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo tecnico, basato su un approccio tattico differente. Allegri, noto per la sua filosofia di gioco pragmatica e la sua capacità di valorizzare i singoli talenti, sta plasmando la squadra secondo la sua visione. Parallelamente, il nuovo direttore sportivo, Tare, ha lavorato per costruire una rosa competitiva e funzionale alle esigenze dell’allenatore. La gestione del caso Giménez, che ha visto il club cambiare idea riguardo al futuro del giocatore, è un esempio della sinergia e della flessibilità che caratterizzano la nuova dirigenza.

La Sfida di Giménez: Un Futuro da Protagonista

La sfida per Santiago Giménez è chiara: segnare, convincere e conquistare un posto permanente nell’undici titolare. Il suo obiettivo non è solo quello di segnare, ma anche di integrarsi perfettamente nel meccanismo di gioco di Allegri, diventando un punto di riferimento per l’attacco rossonero. I suoi gol, i suoi assist e la sua presenza in campo saranno fondamentali per le ambizioni del Milan, che punta a tornare ai massimi livelli in Italia. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, una narrazione che affascina i tifosi e che potrebbe culminare con un ruolo da protagonista nella stagione in corso. La fiducia di Allegri è un segnale forte, e ora spetta a lui dimostrare sul campo che il Milan ha fatto la scelta giusta a non lasciarlo partire.