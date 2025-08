Santiago Gimenez Milan, il messicano torna a Milanello e avvisa Allegri: sfida lanciata e obiettivo chiaro per la prossima stagione

Santiago Gimenez Milan, il centravanti messicano è finalmente tornato a Milanello: sfida lanciata ad Allegri per la prossima stagione

Il calciomercato invernale del Milan sembrava aver trovato la sua gemma più brillante in Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato dal Feyenoord. Pagato ben 35 milioni di euro, una cifra considerevole per una finestra di mercato solitamente parsimoniosa, Gimenez portava con sé un curriculum invidiabile: ben 45 gol in 73 partite con il club olandese, dove era un vero idolo. Le aspettative erano altissime, ma la realtà si è rivelata ben diversa, trasformandolo nella principale delusione di una stagione rossonera che ha risucchiato energie e fiducia a tutti, lui compreso.

Oggi, per Gimenez, inizia una fase cruciale. Come riporta Sport Mediaset, il calciatore messicano incontrerà per la prima volta Max Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Nonostante si dica che Allegri non sia particolarmente entusiasta del giocatore, questo incontro rappresenta la sua prima vera occasione per convincere il tecnico delle sue qualità e della sua necessità nell’attacco rossonero. Un compito arduo, che richiederà uno sforzo fuori dal comune per invertire la rotta di una parabola discendente.

La storia di Gimenez al Milan è a dir poco particolare. Dopo un arrivo trionfale e un curriculum che faceva ben sperare in una rapida ascesa a nuovo idolo rossonero, il rapporto con l’ex tecnico Conceiçao non è mai decollato. Parallelamente, il rendimento della squadra è precipitato, culminando in un deludente ottavo posto finale. In questo contesto difficile, Gimenez ha iniziato a perdere la precisione sotto porta, la fiducia nei propri mezzi e la motivazione. Quello che avrebbe dovuto essere un trampolino di lancio si è trasformato in un pantano di errori e incertezze.

Certo, un primo mezzo anno in Italia, per di più in una situazione così complessa, poteva giustificare un periodo di adattamento e difficoltà. Ma adesso, la situazione è cambiata. Il Milan ha un nuovo allenatore e un nuovo Direttore Sportivo, Tare, e la pressione su Gimenez è massima. La sua lunga vacanza dopo gli impegni con la nazionale messicana ha già sollevato qualche sopracciglio tra i tifosi. La domanda è inevitabile: vuole ancora il Milan e il Milan vuole ancora lui? La risposta, almeno per quanto lo riguarda, dovrà iniziare a darla da oggi stesso.

Allegri, noto per le sue tattiche che prediligono centravanti fisici capaci di lavorare molto di sponda per far salire la squadra e aprire spazi, sembra avere un’idea chiara per l’attacco. Le voci di corridoio indicano che Rafael Leao sarà impiegato come seconda punta, e il centravanti titolare dovrà essere in grado di assorbire gli scarichi dei centrocampisti e lanciare il portoghese in profondità. Una squadra bassa, stretta e votata alle ripartenze rapide. Un modulo che si adatta forse più a un giocatore come Vlahovic, e decisamente meno alle caratteristiche finora mostrate da Gimenez. I soli 6 gol segnati in rossonero nell’ultima stagione sono stati giudicati ben al di sotto delle aspettative.

Santiago Gimenez è di fronte a un bivio: risorgere come l’uomo da 20 gol a stagione ammirato al Feyenoord, o bruciarsi lentamente come una candela. Sarà lui, a partire da oggi, a dover dimostrare ad Allegri di possedere le qualità e il carattere necessari per caricarsi il Milan sulle spalle. La sfida è lanciata.