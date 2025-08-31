Santiago Gimenez Milan, spunta il clamoroso retroscena sull'attaccante messicano! L'ha confessato ai compagni. E Dovbyk...

Santiago Gimenez Milan, c’è il clamoroso retroscena sull’attaccante: il messicano ha confidato ai compagni di voler rimanere

La situazione di Gimenez al calciomercato Milan continua a tenere banco, con il calciatore che ha espresso la sua volontà di restare a Milano, nonostante le voci di mercato che lo vedono lontano dalla capitale lombarda. Le recenti dichiarazioni del giocatore, che ha confermato ai suoi compagni di squadra di non voler lasciare il capoluogo meneghino, sembrano andare contro l’ipotesi di un suo trasferimento, seppur temporaneo, che lo vedrebbe protagonista con la maglia della Roma. Nonostante ciò, una remota apertura a questa soluzione sembra essere stata data dal calciatore stesso nei giorni scorsi, complicando ulteriormente il quadro.

La Gazzetta.it riporta che un contatto tra le due società è previsto in giornata per discutere di un possibile scambio di prestiti che coinvolgerebbe Gimenez e Artem Dovbyk, centravanti della Roma. Sebbene questa ipotesi sia considerata in salita, i due club non l’hanno ancora scartata del tutto. Una simile operazione, se concretizzata, permetterebbe al Milan di acquisire un centravanti di peso come Dovbyk e, al contempo, offrirebbe a Gimenez una nuova opportunità di mettersi in mostra in un’altra squadra di vertice della Serie A.

La potenziale partenza di Gimenez non è vista come una bocciatura da parte della società rossonera. La decisione di far partire il giovane attaccante è legata principalmente alle scelte tattiche del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e al nuovo sistema di gioco che il tecnico intende implementare. In particolare, la scelta di schierare Rafael Leao come centravanti titolare ridurrebbe drasticamente lo spazio a disposizione per Gimenez, che avrebbe meno possibilità di scendere in campo e di dimostrare il suo valore.

I dirigenti rossoneri, guidati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, ritengono che un trasferimento alla Roma sarebbe la soluzione ideale per il calciatore. Nello scacchiere giallorosso, infatti, Gimenez avrebbe maggiori chance di giocare con continuità e di tornare a Milano alla fine della stagione più forte, maturato e, come si legge, “rivitalizzato” da una nuova esperienza. La piazza romana, notoriamente passionale, potrebbe offrire a Gimenez lo slancio emotivo e sportivo necessario per esprimere tutto il suo potenziale.

L’operazione, quindi, non solo risolverebbe un problema tattico per il Milan di Allegri, ma rappresenterebbe anche un investimento sul futuro di Gimenez. La situazione rimane in evoluzione, con il giocatore che si trova di fronte a una scelta complessa: rimanere in una squadra in cui avrebbe meno spazio ma in cui si trova bene, o accettare un trasferimento temporaneo per rilanciarsi e tornare a Milano più forte di prima. L’esito di questo intrigo di mercato dipenderà dalle prossime ore e dai contatti che verranno intrapresi tra i due club e i rispettivi entourage dei giocatori.