Santiago Gimenez Milan, incredibile retroscena: nelle ultime ore di mercato poteva firmare col top club! La ricostruzione

Santiago Gimenez Milan, clamoroso retroscena: nelle ultime ore di mercato il messicano era finito nel mirino del Chelsea. Ultime

Il calciomercato Milan estivo 2025 si è appena concluso, lasciando dietro di sé una scia di colpi di scena e trattative sfumate. Una delle più clamorose, e finora poco discussa, riguarda il Milan e il suo centravanti, Santiago Giménez. Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha tentato un blitz per l’attaccante messicano nelle ultimissime ore della sessione, una mossa che ha rischiato di scatenare un vero e proprio terremoto in casa rossonera. La notizia, riportata da una fonte autorevole come Di Marzio, ha subito acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi, dimostrando come anche a mercato chiuso le indiscrezioni possano continuare a generare grande interesse.

La trattativa era complessa, quasi impossibile da chiudere in così poco tempo, non tanto per la volontà del Milan di cedere il proprio bomber, quanto per l’effetto domino che si sarebbe innescato. Un’operazione di questo tipo richiede tempismo perfetto e la disponibilità di tutte le parti in causa. Il Chelsea, guidato da un progetto ambizioso, cercava una soluzione di alto livello per il proprio attacco e vedeva in Giménez il profilo ideale. Tuttavia, per liberare il giocatore, il Milan avrebbe dovuto a sua volta trovare un sostituto all’altezza, e qui la situazione si è complicata.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, si sono trovati di fronte a un’improvvisa emergenza. Il nome principale per rimpiazzare Giménez era quello dell’ucraino Artem Dovbyk, centravanti della Roma. Per sbloccare la trattativa con la sua squadra di appartenenza, era necessario che la Roma si muovesse a sua volta per sostituire l’attaccante che avrebbe liberato, e il nome che circolava era quello di Breel Embolo, giocatore svizzero di grande talento. Ma il tempo era troppo poco e la Roma non è riuscita a trovare la quadra.

L’intera operazione si è rivelata una corsa contro il tempo, un puzzle con troppi pezzi da incastrare in poche ore. La scelta di Embolo di trasferirsi al Rennes ha di fatto bloccato ogni scenario, rendendo impossibile per la Roma liberare il suo attaccante. Di conseguenza, il Milan non ha potuto procedere per Dovbyk e, di conseguenza, Santiago Giménez è rimasto a vestire la maglia rossonera.

Questa vicenda sottolinea la frenesia e la complessità del mercato moderno. Anche le trattative che sembrano ben avviate possono crollare per un singolo tassello mancante. Per il Milan, il mancato addio di Giménez può essere visto sia come una salvezza che come un’occasione persa, ma l’importante è che il club sia riuscito a mantenere uno dei suoi giocatori chiave. Il Chelsea dovrà attendere la prossima sessione di mercato per un nuovo tentativo, mentre il Milan può concentrarsi sul presente, forte del suo attacco titolare.