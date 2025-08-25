Santiago Gimenez Milan, arriva l’annuncio che sentenzia il futuro del messicano! Non ci sono più dubbi

Santiago Gimenez Milan, l’agente del messicano, Pimenta, ha spento le voci sul possibile addio dell’attaccante ex Feyenoord

Nonostante le voci di mercato che si sono rincorse incessantemente in questi ultimi giorni, il futuro di Santiago Giménez è ben saldo nel calciomercato Milan. L’attaccante messicano, che ha un ruolo sempre più centrale nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri, ha dimostrato di voler rimanere a Milano e di voler onorare il suo contratto. Le speculazioni su una possibile partenza, circolate con insistenza a soli sei mesi dal suo arrivo, si sono rivelate nient’altro che notizie false e prive di fondamento.

In un momento in cui il club rossonero, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta lavorando febbrilmente sul calciomercato per rafforzare la rosa e superare la delusione della sconfitta iniziale contro la Cremonese, la certezza di poter contare su un attaccante del calibro di Giménez è un segnale forte e rassicurante. In queste ore, mentre il Milan accoglie il giovane talento Conrad Harder dallo Sporting Lisbona, l’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, ha messo a tacere ogni dubbio. “Giménez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all’ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news“, ha dichiarato a Calciomercato.com, ribadendo la ferma volontà del suo assistito di rimanere in rossonero.

La determinazione del giocatore è stata evidente anche attraverso i suoi canali social, dove ha voluto condividere un messaggio chiaro e diretto con i tifosi milanisti. “L’unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E che sarà una stagione incredibile!! Andiamooooo Forza Milan!!!”, ha scritto il giocatore prima del debutto stagionale. Un messaggio che non lasciava spazio a interpretazioni e che confermava il suo impegno totale verso la causa milanista.

Il Milan ha investito ben 35 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi le prestazioni del centravanti messicano, facendogli firmare un contratto a lungo termine fino al 2029. Questo investimento riflette la fiducia che il club ripone in Giménez, dopo le sue brillanti performance in Eredivisie con il Feyenoord, squadra con cui ha segnato ben 65 gol in 105 presenze. Con la maglia della sua nazionale, il Messico, il suo bottino è di 5 reti in 42 partite, con all’attivo due trionfi nella Gold Cup.

Dopo aver segnato 6 gol nelle sue prime 19 apparizioni con la maglia del Milan, Santiago Giménez è pronto a consolidare la sua posizione e a diventare un punto fermo dell’attacco rossonero. La sua voglia di riscatto e la sua ambizione sono palpabili, e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il loro numero 9 è qui per restare e per fare la storia del Milan.