Santiago Gimenez Milan, il mistero si infittisce! San Siro lo fischia, impatto horror e... Ultimissime

Santiago Gimenez Milan, prestazione horror dell’attaccante messicano nella sfida interna contro la Cremonese: San Siro lo fischia

La recente prestazione di Santiago Gimenez contro la Cremonese ha acceso un campanello d’allarme che Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, non può ignorare. Sebbene il suo arrivo a Milano sia avvenuto solo lo scorso 5 agosto, e la sua condizione fisica sia comprensibilmente ancora precaria, la partita di sabato ha sollevato dubbi che vanno ben oltre la semplice forma atletica. Il Bebote ha dato l’impressione di non essere adatto non tanto al contesto rossonero, quanto allo specifico stile di gioco di Allegri.

Il match di sabato è terminato per lui con un dato impensabile per un attaccante di quel calibro: zero tiri in porta. Una prestazione opaca, che gli ha precluso la possibilità di rispondere alle critiche crescenti e di zittire, almeno momentaneamente, il malumore dei tifosi. La situazione di Gimenez è, come riportato da La Gazzetta dello Sport in un titolo eloquente di questa mattina, un vero e proprio “mistero”. In appena sei mesi, il clima attorno a lui è radicalmente cambiato: da “salva-Milan“ a oggetto di fischi assordanti a San Siro. Questo brusco cambio di rotta ha messo il giocatore e la dirigenza in una posizione scomoda.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan è stato accolto con grandi aspettative, ma la questione Gimenez rappresenta la sua prima vera sfida. Il giocatore messicano, che in passato ha dimostrato il suo valore, sembra ora bloccato in un limbo tecnico e tattico. L’approccio di Allegri, che predilige un gioco più pragmatico e difensivo, sembra penalizzare le caratteristiche di un attaccante come Gimenez, che si esprime al meglio in un contesto di pressing alto e attacchi veloci. La domanda che si pongono in molti è se il Bebote sia in grado di adattarsi a queste nuove richieste, oppure se il suo futuro sia destinato a essere lontano da Milano.

Il Milan è a un bivio: puntare sulla crescita del giocatore, affidandosi alla pazienza di Allegri e alla fiducia di Tare, oppure prendere in considerazione soluzioni alternative. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quale strada verrà intrapresa. I tifosi, intanto, continuano a dividersi tra chi chiede tempo per Gimenez e chi, invece, invoca un cambiamento immediato per dare una scossa all’attacco. Il destino del Bebote è appeso a un filo, e ogni mossa, ogni decisione, potrebbe avere conseguenze significative sul prosieguo della stagione rossonera.