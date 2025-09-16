Santiago Gimenez e quel gesto di Allegri che non è passato inosservato: il messicano ha l'appoggio del tecnico e non solo. Con l'Udinese...

Santiago Gimenez Milan, il gesto di Allegri prima della sostituzione contro il Bologna non è passato inosservato

Non è stata una grande serata per Santiago Gimenez quella contro il Bologna. L’attaccante messicano non è riuscito a sbloccarsi, nonostante le premesse e l’attesa generale, alimentata anche dal bel gol segnato in nazionale contro la Corea del Sud. La sua prestazione è stata analizzata ai raggi X, e la conclusione, come riportato anche da TMW, è che il momento è difficile, ma la reazione di tutto l’ambiente è quella giusta: sostegno incondizionato.

Il calcio, in effetti, non si limita alla tecnica e al risultato. La psicologia dei giocatori e la forza mentale sono spesso il vero ago della bilancia, capaci di trasformare un talento inespresso in un campione o di bloccare un fuoriclasse. È in questa prospettiva che va letta la partita di Gimenez. Nel primo tempo, la sua prestazione è stata buona, fatta di lotta e sacrificio. Ha mostrato lampi di classe, come l’azione al 10′ del primo tempo, quando, dopo una progressione di Loftus-Cheek, è riuscito a infilarsi tra due difensori avversari. Con una giocata veloce e tecnica, destro e sinistro, ha calciato in porta, ma il tiro non è stato letale per Skorupski, che ha respinto basso. Sul finale della prima frazione, ha colpito anche un palo esterno, sempre su assist di Loftus-Cheek. Questi episodi dimostrano che il talento c’è, è innegabile, ma manca quel pizzico di fortuna e di lucidità che fa la differenza.

Nel secondo tempo, la situazione non è migliorata. Anzi, le occasioni sono diventate più chiare e le imprecisioni più evidenti. Prima un controllo sbagliato su un passaggio di Tomori, poi quel tocco di troppo che ha vanificato il tentativo di saltare il portiere del Bologna, prima di colpire il secondo palo. È chiaro a tutti che questo non è un gran momento per il “Bebote”. Ma la soluzione non è certo quella di criticare o fischiare. Questo, come sottolineato da TMW, è il momento di stare vicini a un ragazzo che ha sempre dato tutto per la squadra, a differenza di altri che non ne fanno più parte.

La fortuna, come si suol dire, aiuta gli audaci. E il consiglio, per Santiago, è di continuare a lottare con concretezza, evitando giocate troppo complesse o superficiali. Tare, il nuovo DS del Milan, e il tecnico Allegri, sono consapevoli del valore del giocatore e della situazione. Proprio il gesto di Allegri e di tutto lo stadio al momento della sostituzione è stato un segnale forte e positivo, un vero e proprio abbraccio collettivo. L’ambiente rossonero è dalla sua parte e tutti sperano che il momento di svolta arrivi presto, magari già nella prossima partita. La fiducia è il primo passo per superare ogni ostacolo.