Santiago Gimenez Milan, domani il primo contatto con Allegri: ecco cosa si aspetta il tecnico dal messicano

Santiago Gimenez Milan, l’attaccante messicano da domani a disposizione di Massimiliano Allegri: primo contatto con il tecnico

Il calciomercato Milan si trova a un crocevia cruciale per la prossima stagione, e il ruolo del centravanti è senza dubbio la priorità numero uno. Le recenti dichiarazioni di Peppe Di Stefano, stimato collega di Sky, fanno luce sulla situazione, rivelando i prossimi passi della dirigenza rossonera. Con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il club è determinato a costruire una squadra competitiva, partendo proprio dall’attacco.

Secondo Di Stefano, il primo contatto diretto tra il nuovo tecnico Massimiliano Allegri e Santiago Gimenez avverrà domani. Non si tratterà di una semplice stretta di mano, ma di una vera e propria fase di studio approfondita. Allegri, noto per la sua meticolosità tattica, vorrà comprendere a fondo le caratteristiche del giovane attaccante. L’obiettivo è chiaro: analizzare se Gimenez possiede le qualità e la mentalità necessarie per guidare l’attacco del Milan e rispondere alle esigenze del suo sistema di gioco.

Gimenez, arrivato in rossonero e proveniente da un’ottima esperienza in Olanda, ha mostrato lampi di talento nella sua prima metà di stagione in Italia. Tuttavia, come sottolineato da Di Stefano, i 4-5 mesi successivi, da gennaio in avanti, hanno rappresentato una fase di apprendistato e, in parte, di delusione, in linea con il calo generale di tutta la squadra. Questo periodo di flessione ha sollevato interrogativi sulla sua continuità di rendimento e sulla sua capacità di adattamento al campionato italiano, noto per la sua complessità tattica e la fisicità delle sue difese.

Il Milan, sotto la visione strategica di Tare e la guida tattica di Allegri, ha un’esigenza ben definita: un centravanti che non sia solo un realizzatore puro. La squadra ha bisogno di un attaccante completo, capace di fare gol, sì, ma anche di lavorare per la squadra, di partecipare alla manovra, di aprire spazi per i compagni e di essere un punto di riferimento costante in avanti. Questo significa un attaccante in grado di dialogare con i trequartisti e le ali, di pressare i difensori avversari e di proteggere palla sotto pressione.

La decisione finale su Gimenez non sarà affrettata. Allegri valuterà non solo le sue capacità tecniche e il suo fiuto del gol, ma anche la sua personalità, la sua resistenza fisica e la sua predisposizione al sacrificio. Se Gimenez riuscirà a convincere il tecnico e il DS Tare di possedere le caratteristiche richieste, allora potrà essere la punta di diamante del nuovo Milan. In caso contrario, la dirigenza rossonera, sempre attenta alle opportunità di mercato, sarà pronta a esplorare alternative valide per garantire ad Allegri il centravanti ideale per la sua nuova era in rossonero. La sessione estiva di mercato si preannuncia intensa e ricca di sviluppi cruciali per il futuro del Diavolo.