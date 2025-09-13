Santiago Gimenez ritrova il Bologna e prepara il riscatto: il Milan lo aspetta, lui ha una missione chiara da portare a termine

Santiago Gimenez partirà titolare domani nella gara contro il Bologna: i precedenti fanno ben sperare, il Milan aspetta i gol del messicano

Santiago Gimenez ha segnato un gol capolavoro con il suo Messico, e ora non vede l’ora di dimostrare tutto il proprio valore anche in rossonero. L’attaccante messicano non è un giocatore qualunque, un acquisto da prendere e non valorizzare. Il Milan ha investito molto su di lui lo scorso gennaio, impiegando tante energie e buone intenzioni: il ragazzo va recuperato mentalmente e sul piano della fiducia. Come? Con i gol! Santi ha tutto il destino nelle sue mani. Il suo talento è indiscutibile, ma il passaggio dalla gloria internazionale alla realtà del campionato italiano richiede un passo in avanti decisivo.

In Nazionale bene, adesso fallo pure nel Milan

Il gol messo a segno contro la Corea del Sud è un vero e proprio gioiello. Un sinistro secco sotto l’incrocio dei pali, all’ultimo minuto. Una perla che potrebbe e dovrebbe essere normale anche con la maglia rossonera, ma che per molti motivi tarda ad arrivare. Sì, perché in estate non c’è stata una gestione ottimale da parte del Milan verso il “Bebote“. Il rapporto ancora tutto da capire con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e le parole di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, nel pre-partita di Lecce-Milan, hanno aggiunto una pressione non indifferente sul giovane.

La partita di Gimenez contro il Lecce, poi, a parte un gol sbagliato a fine primo tempo, era stata di grande impatto e di impegno. Una rete bellissima, seppur annullata per fuorigioco per questione di centimetri, e tanta lotta, con sponde preziose in mezzo al campo. Certo, servono i gol, questo è innegabile, ma la forza di volontà e il “milanismo” del messicano siamo sicuri potranno essere premiati. Domenica sera arriva il Bologna, l’ultima squadra contro cui Santiago ha segnato una doppietta e le sue ultime reti ufficiali con la maglia del Milan. Un segno del destino?

Il rapporto con Allegri, ancora da costruire

La gestione del tecnico livornese si sa, può essere apparentemente difficile per chi non riesce a inserirsi fin da subito nei meccanismi di gioco della squadra. Gimenez d’altronde è arrivato a Milanello ad agosto inoltrato, con una preparazione che ancora oggi porta con sé macigni e ostacoli. Anche se l’attaccante può essere un ruolo un po’ a sé, non è facile tornare subito in forma. Il processo di adattamento al calcio italiano, e in particolare al sistema di Allegri, richiede pazienza e un lavoro costante.

Nonostante le parole di Tare..

Il Bebote dovrà conquistare tutti, anche i suoi stessi dirigenti. Le dichiarazioni di Igli Tare prima di Lecce-Milan sono state forti e sono ancora oggi un monito per il giocatore. Santiago lo sa, e dovrà forse andare oltre il giudizio. Come? Con i gol e le prestazioni. Il messicano vuole riprendersi il Milan, ed è rimasto in estate anche per questo. Sarà facile? No, ma il Bebote ha già castigato due volte il Bologna, e il fatto che li ritroverà domenica potrebbe essere un dolce ritrovo col destino.