Santiago Gimenez Milan, che occasione a San Siro! Il messicano guida l’attacco, Allegri lo carica

Santiago Gimenez Milan, grande occasione per l’attaccante messicano a San Siro: Allegri lo sprona a Milanello

Il calciomercato estivo è stato un turbine di voci e trattative per il Milan, con un nome in particolare al centro di un acceso dibattito: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, arrivato in grande stile appena sei mesi fa per un investimento di oltre 30 milioni di euro, sembrava essere arrivato al capolinea della sua avventura rossonera prima ancora di decollare. Il club, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, aveva provato in ogni modo a cederlo, a trovare una soluzione che sbloccasse un reparto offensivo già affollato. Ma Gimenez, con una determinazione incrollabile, ha scelto di restare e lottare, rifiutando ogni proposta pur di dimostrare il suo valore, partendo da chi gli è più vicino e, ovviamente, dal neo-tecnico Massimiliano Allegri.

La sua permanenza era vista da molti come un problema, un peso superfluo in una rosa che doveva essere snellita. Ma il calcio, si sa, sa essere imprevedibile. Oggi, la situazione si è completamente ribaltata. L’assenza forzata di Rafael Leao, unita alle condizioni fisiche non ottimali di Christopher Nkunku e Christian Pulisic, ha reso il “caso” Gimenez una risorsa indispensabile. Il messicano non è più “di troppo”, ma la soluzione, l’unica vera punta di riferimento a disposizione del mister.

La Prova del Nove: Bologna e il Richiamo dei Gol

La vera sfida per Gimenez, però, inizia adesso. Non basta essere l’unica opzione; c’è bisogno di una reazione forte, di una prova sul campo che cancelli i dubbi e lo riavvicini a quel giocatore letale che, con la maglia del Feyenoord a Rotterdam, segnava con una frequenza impressionante (un gol ogni 108 minuti). Il palcoscenico per questa rinascita è la sfida di questa sera contro il Bologna. Sarà lui il titolare al centro dell’attacco, supportato probabilmente da Ruben Loftus-Cheek sulla trequarti. Una responsabilità enorme, ma anche un’opportunità unica.

Gimenez ha un rapporto speciale con i rossoblù, un feeling confermato da due gol in tre partite contro di loro. Un precedente di buon auspicio che, si spera, possa dargli la spinta necessaria. L’obiettivo non è solo dare continuità alla bella rete segnata con la sua Nazionale contro la Corea del Sud, ma iniziare, una volta per tutte, a “ingranare”. È un obiettivo personale, ma soprattutto un’esigenza per il Milan di Allegri e per il suo ambizioso progetto.

La società ha puntato forte su di lui e ora, più che mai, ha bisogno di ritrovare quell’attaccante in cui ha creduto. Gimenez è chiamato a ripagare la fiducia, a trasformare le critiche in applausi e a diventare, finalmente, il bomber che il Milan ha cercato e che adesso, più che mai, gli è necessario. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.