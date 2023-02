Sandro su Milan-Tottenham: «A Londra sarà un’altra storia». Le parole dell’ex calciatore

Sandro Raniere Guimarães Cordeiro ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del match tra Milan e Tottenham. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Tottenham non ha giocato, non ha creato. Mancavano degli elementi ma il la squadra deve fare meglio. L’uno a zero si può ribaltare. In casa sarà un’altra storia. Sarà una partita aperta ad ogni risultato»