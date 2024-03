San Siro, Sala convoca Milan, Inter e WeBuild: in ballo il futuro dell’impianto. ULTIME

San Siro, Sala convoca Milan, Inter e WeBuild: in ballo il futuro dell’impianto. Tutte le ULTIME e gli aggiornamenti

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di San Siro. Come riportato da Tuttosport, in settimana il sindaco Sala convocherà Milan, Inter e WeBuild per fare il punto sulla possibile ristrutturazione dell’impianto.

Sala ne approfitterà per capire qualcosa in più sulle intenzioni rossonere, che oscillano tra la valutazione di un intervento al Meazza e la realizzazione di uno stadio nuovo a San Donato. Il primo cittadino ora chiede chiarezza.