San Siro, ecco la data del rogito! Tutti i dettagli: dai prezzi ai nomi degli amministratori. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il passaggio di proprietà dello Stadio San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter è ormai vicino, ma serviranno ancora alcuni giorni prima della firma ufficiale. Secondo quanto riportato dall’edizione milanese de Il Giornale, il rogito notarile non avverrà oggi, come inizialmente ipotizzato, bensì martedì 4 novembre.

Solo pochi giorni fa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva dichiarato che il Comune stava lavorando “con il notaio” e auspicava la conclusione dell’operazione entro venerdì. Tuttavia, lo slittamento si è reso necessario per motivi tecnici e finanziari, legati alle garanzie economiche che i due club dovranno versare a Palazzo Marino contestualmente alla firma dell’atto.

Il prezzo complessivo per la cessione di stadio e terreni ammonta a 197 milioni di euro. La prima tranche, pari a 73 milioni, salirà a circa 100 milioni considerando IVA, tasse di registrazione e il saldo di debiti pregressi legati a lavori non completati negli ultimi anni di concessione. La parte restante sarà rateizzata e garantita da una fideiussione bancaria.

La proprietà di San Siro passerà a una newco partecipata al 50% da entrambe le società milanesi. Alla guida operativa del progetto ci saranno due amministratori delegati: Filippo Guidotti Mori in rappresentanza del Milan, e Massimiliano Catanese per la parte nerazzurra.

Nonostante il lieve ritardo, non c’è preoccupazione né tra i dirigenti del Comune né tra quelli dei club. Il rinvio è dovuto unicamente ai tempi tecnici richiesti per il trasferimento dei capitali da parte del pool di banche coinvolte nell’operazione.

Per i rossoneri, guidati dal nuovo direttore sportivo Igor Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, si tratta di un passo fondamentale in vista del futuro. La cessione del Meazza rappresenta la fine di un’era e l’inizio di un nuovo capitolo, quello che porterà alla costruzione del nuovo stadio di Milano, simbolo del rinnovamento e delle ambizioni condivise tra Milan e Inter.

