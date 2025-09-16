San Siro Milan, annuncio clamoroso di Giuseppe Sala: accordo trovato e nuovo stadio entro… C’è la data. Le ultimissime notizie

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha confermato un’importante svolta per il futuro di San Siro e delle due squadre milanesi. Intervenendo a un evento pubblico, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con Milan e Inter per la cessione dello stadio e delle aree limitrofe, con l’obiettivo di costruire un nuovo impianto sportivo all’avanguardia.

“Abbiamo l’accordo con Milan e Inter per il nuovo stadio”, ha dichiarato Sala, sottolineando che il progetto dovrà essere pronto entro sei anni. Questo accordo è il frutto di mesi di trattative e rappresenta un passo fondamentale per la città di Milano, che potrà così contare su un impianto moderno, al passo con i tempi e in grado di ospitare i più importanti eventi sportivi internazionali.

L’operazione prevede la vendita delle aree a Milan e Inter, che potranno così gestire in autonomia la costruzione del nuovo stadio e l’intero progetto di riqualificazione. Questo permetterà ai due club di aumentare i propri ricavi e di investire in maniera più efficace sul mercato e sulla crescita della squadra.

Il nuovo stadio sarà un punto di svolta per il calcio milanese e per l’intera città. Sarà una struttura all’avanguardia, dotata di tutti i comfort e di tutti i servizi necessari per offrire un’esperienza unica ai tifosi. Un vero e proprio gioiello architettonico che diventerà un simbolo di Milano nel mondo.

L’accordo rappresenta una vittoria per tutti: per il Comune, che vedrà riqualificate le aree intorno a San Siro, per i club, che avranno una casa di proprietà, e per i tifosi, che potranno godere di un’esperienza calcistica di altissimo livello. È un’ottima notizia per il calcio italiano, che vede i suoi club più importanti investire sul futuro per tornare a competere ai massimi livelli. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è stato fissato e le basi per il successo sono state gettate.